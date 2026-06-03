L’Union européenne et l’Azerbaïdjan parviennent à un accord préliminaire sur le projet du document « Priorités du partenariat »

Bakou, 3 juin, AZERTAC

Les 2 et 3 juin, des négociations ont eu lieu à Bakou entre les délégations de la République d'Azerbaïdjan et de l'Union européenne sur un nouveau projet d'accord global et un document sur les Priorités du partenariat couvrant les années 2026-2030.

La délégation azerbaïdjanaise était conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Yaltchin Rafiyev, et la délégation de l'Union européenne par la directrice exécutive adjointe du Service européen pour l'action extérieure, Audrone Perkauskiene. À l'issue des discussions constructives, un projet de document sur les Priorités du partenariat Union européenne-Azerbaïdjan pour la période 2026-2030 a été approuvé.

Dans le cadre des négociations sur le nouvel accord global, les représentants des institutions étatiques compétentes de la République d'Azerbaïdjan, ainsi que leurs homologues de l'Union européenne, ont tenu des discussions fructueuses sur diverses sections du projet d'accord, des progrès ont été réalisés dans plusieurs domaines et des plans ont été déterminés pour les prochaines étapes des négociations.