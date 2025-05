Macron veut rattraper le retard scientifique européen par rapport au modèle américain

Bakou, 5 mai, AZERTAC

Le président français Emmanuel Macron a reconnu, lundi, le retard européen en matière de recherche scientifique par rapport au modèle américain, au cours des 30 dernières années et lancé un appel aux scientifiques du monde entier pour « trouver des réponses aux défis du siècle », selon Agence Anadolu.

Macron s'exprimait à la clôture de l'initiative « Choose Europe for Science », en présence de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, lundi à la Sorbonne.

« Le modèle américain était plus efficace que le modèle américain au cours des 30 dernières années », a reconnu le président français, exprimant la volonté de la France et de l'Europe de se rattraper.

Le président français a expliqué que la science constituait le fondement de la démocratie et de la compétitivité économique et rappelé « la programmation scientifique », lancée depuis quelques années en France, afin de soutenir davantage la recherche et les porteurs de projets dans plusieurs domaines.

« Entre 2020 et 2025, grâce à la loi de programmation pour la recherche, nous avons augmenté les budgets de plus de 6 milliards d'euros et, à l'horizon, de 2030, ce seront 25 milliards d'euros qui seront ajoutés au budget de la recherche », a-t-il affirmé.

En ce qui concerne les rémunérations des chercheurs, le président français a rappelé que "depuis 2020, les primes des enseignants chercheurs et des chercheurs ont plus que doublé". Et, en 2027, ils auront une revalorisation supplémentaire de 6 mille à 8 mille euros supplémentaires par an par rapport à 2020.

En outre, le programme « France 2030 » engage 8 milliards d'euros supplémentaires en faveur de l'ensemble des actions menées dans l'enseignement et la recherche.

Macron a également annoncé des moyens supplémentaires de 100 millions d'euros à travers le programme « France 2030 », pour soutenir les scientifiques ainsi que pour renforcer les infrastructures de recherche déjà existantes.

« Nous avons des plus belles infrastructures au monde », s'est-il félicité et annoncé des investissements pour « bâtir des infrastructures de demain ».

Il a à la fin de son discours Macron a lancé « l'Appel de la Sorbonne », à tous les scientifiques du monde pour « trouver des réponses aux défis du siècle ».

Au niveau européen, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rappelé que "l'Europe est le lieu où a eu la révolution scientifique dans plusieurs domaines », avançant un chiffre de « 2 millions de chercheurs » dans le continent.

Elle a passé en revue les avantages donnés par l'Union européenne aussi bien aux chercheurs qu'en matière d'infrastructures de recherche.

« Nous proposerons un plan de 500 millions d'euros pour la période 2025-2027 afin de faire de l'Europe un pôle d'attraction pour les chercheurs », a-t-elle déclaré.

« Nous voulons atteindre la cible de 3% du PIB pour la recherche en 2030 », a-t-elle poursuivi.

Elle a conclu en affirmant que « l’Europe a fait son choix pour la science et la technologie » et appelé les chercheur à « choisir l’Europe » pour la concrétisation de leurs ambitions scientifiques.