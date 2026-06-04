Magbat Spanov : De nouveaux mécanismes de coopération pourraient être mis en place pour exploiter plus efficacement le potentiel du Couloir médian

Bakou, 4 juin, AZERTAC

« La modernisation de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars, qui permettra de porter sa capacité annuelle de transport de marchandises d’un million à cinq millions de tonnes, jouera un rôle important dans l’élargissement des capacités de transit de l’ensemble du Couloir médian », a déclaré l’expert kazakh Magbat Spanov, dans un entretien à l’AZERTAC.

Selon lui, le volume actuel du fret transporté via le Couloir médian se chiffre à environ 6 millions de tonnes, et la modernisation de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars contribuera à une nouvelle augmentation de ce chiffre.

« Le Kazakhstan attache une grande importance au développement du Couloir médian et prend des mesures constantes pour renforcer le potentiel de cet itinéraire. Cela n’a rien de fortuit, car ce couloir est considéré comme l’un des axes stratégiques les plus importants pour le pays. En développant ses capacités logistiques, le Kazakhstan prévoit de porter, dans les années à venir, le volume des marchandises transitant par son territoire à environ 10 millions de tonnes », a-t-il dit.

Maqbat Spanov a souligné que la concurrence entre les corridors logistiques internationaux devrait se poursuivre dans les années à venir. Dans ce contexte, l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan pourraient mettre en place de nouveaux mécanismes de coopération afin d’exploiter plus efficacement le potentiel du Couloir médian et d’accroître les volumes de fret qui y transitent.

L’expert estime que la modernisation de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars revêt une importance majeure non seulement pour l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan, mais également pour le renforcement des liaisons de transport entre l’Asie centrale et l’Europe dans son ensemble. Selon lui, cette évolution contribuera à consolider encore plus le rôle du Couloir médian au sein du système logistique international.