Magdalena Grono : L'UE est prête à apporter un soutien concret à l’assurance de la paix au Garabagh

Khankendi, 11 septembre, AZERTAC

« L'Union européenne (UE) est prête à une coopération concrète avec l'Azerbaïdjan et les pays de la région dans le cadre du processus visant à garantir la paix au Garabagh », a dit Magdalena Grono, représentante spéciale de l’Union européenne (UE) pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie, dans sa déclaration aux journalistes.

« Lle processus de paix est principalement mené par des acteurs locaux et l'UE le soutient pleinement. Nous sommes prêts à collaborer avec les deux gouvernements et les deux pays à la mise en œuvre des activités très concrètes », a-t-elle ajouté.

« L'UE a été un partenaire clé dans la région, notamment dans le domaine du déminage. Les travaux effectués dans ce domaine contribuent à créer un environnement propice au retour des populations chez elle », a fait savoir Magdalena Grono.