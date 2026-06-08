Maka Bochorishvili : Une dynamique positive entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie contribuera à la paix dans la région

Istanbul, 8 juin, AZERTAC

« Le partenariat stratégique et la coopération étroite de la Géorgie avec la Türkiye et l'Azerbaïdjan reposent sur les principes de bon voisinage et d'amitié. Ces deux pays comptent parmi les principaux partenaires commerciaux de la Géorgie. Notre coopération couvre les domaines de politique, de l’économie, des transports, de l'énergie, de la culture et des technologies », a déclaré La vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères de Géorgie, Maka Bochorishvili, lors de sa déclaration à la presse après la 10e réunion trilatérale des ministres azerbaïdjanais, turc et géorgien des Affaires étrangères, tenue à Istanbul.

« Nous saluons la dynamique positive observée dans les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et sommes convaincus que ce processus contribuera à renforcer la paix et la stabilité dans la région. La Géorgie est prête à poursuivre ses efforts pour promouvoir la paix et une coopération constructive dans la région. Parallèlement, nous soutenons également les mesures prises pour normaliser les relations entre la Türkiye et l'Arménie », a ajouté Mme Bochorishvili.