Marco Rubio: Le projet TRIPP est la pierre angulaire de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan
Washington, 3 juin, AZERTAC
« Le projet TRIPP est la pierre angulaire de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan », a déclaré le secrétaire d'État américain Marco Rubio lors d'une audition devant la commission des affaires étrangères du Sénat.
Selon lui, ce projet représente bien plus qu'une simple pierre angulaire, il revêt une dimension révolutionnaire.
« Nous sommes donc pleinement engagés dans ce projet. Nous avons signé l'accord, ce qui nous permettra d'investir dans le secteur privé, dans l'intérêt des États-Unis, mais aussi dans celui de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et d'autres pays de la région. Nous espérons que cet accord aura un effet stimulant », a estimé Marco Rubio.
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