Maria del Rosario Lombera Gonzalez : L'Azerbaïdjan a organisé le WUF13 de manière exemplaire

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Au nom du gouvernement de Mexico et de la délégation mexicaine, j'adresse nos plus sincères félicitations au peuple et au gouvernement azerbaïdjanais pour l'organisation de la 13e session du Forum urbain mondial. Bakou nous a accueillis avec une grande générosité, chaleur et une détermination admirable », a dit Maria del Rosario Lombera Gonzalez, Coordonnatrice en chef pour les relations internationales de Mexico, lors de la cérémonie de clôture officielle de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13).

Soulignant que les efforts déployés méritent une reconnaissance particulière, Maria del Rosario Lombera Gonzalez a précisé que ce travail n'avait pas été facile, mais que le gouvernement azerbaïdjanais l'avait néanmoins mené à bien de manière exemplaire.