Maria Victoria Romero Caballero : Je félicite l'Azerbaïdjan pour l’excellente organisation du WUF13

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Au nom du gouvernement et de la ville de Mexico, je tiens à féliciter chaleureusement l'Azerbaïdjan pour l'excellente organisation de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13). Nous vous sommes profondément reconnaissants de votre soutien, de votre hospitalité et des conditions que vous avez mises en place pour faire de notre séjour une réussite. Nous avons une fois de plus été témoins de l'hospitalité du peuple azerbaïdjanais. Les jeunes volontaires, en particulier, nous ont apporté du soutien et des conseils précieux, et ont grandement facilité nos échanges d'idées. Je leur exprime ma reconnaissance la plus sincère », a déclaré Maria Victoria Romero Caballero, ambassadrice du Mexique en Azerbaïdjan, lors de la conférence de presse de clôture du WUF13.

Elle a également remercié ONU-Habitat pour sa précieuse participation à l’événement et a souligné que l’importance du WUF13 était également marquée par la forte représentation de la délégation mexicaine.