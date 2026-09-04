Marijana Kujundzic : Les relations entre l'UE et l'Azerbaïdjan se développent dynamiquement

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

« Au fil des ans, l'Azerbaïdjan est devenu un partenaire énergétique important et fiable pour l'Union européenne. Nous sommes fiers de figurer parmi les principaux partenaires commerciaux de l'Azerbaïdjan », a dit Marijana Kujundzic, cheffe de la représentation de l'Union européenne (UE) en Azerbaïdjan, dans son intervention lors d’une table ronde portant sur le thème « Relations Europe-Azerbaïdjan : évaluation de l'expérience historique et orientations futures de la coopération ».

« La multiplication des visites mutuelles ces dernières années démontre que les relations ne se limitent pas au seul secteur de l'énergie, mais que des liens se développent également de manière soutenue dans de nombreux domaines », a-t-elle ajouté.

« Lorsqu’on évoque les relations entre l’UE et l’Azerbaïdjan, le mot qui vient à l’esprit est « dynamique ». C’est un terme assez diplomatique, mais je crois que ce dynamisme est bel et bien présent dans nos relations. Il se manifeste par l’expansion de notre coopération à de nouveaux domaines et par l’intensification de nos liens mutuels. À mon avis, cela témoigne d’une accélération de notre relation. Je suis convaincue que de nouvelles opportunités se présenteront prochainement pour approfondir la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne dans des secteurs tels que l’énergie, le commerce et les transports. À cet égard, il est essentiel d’exploiter efficacement le potentiel existant et de renforcer davantage un partenariat fondé sur des intérêts mutuels », a affirmé Marijana Kujundzic.