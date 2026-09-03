Mark Connelly : Il est également nécessaire de disposer de personnel qualifié pour éliminer la menace des mines

Bakou, 3 septembre, AZERTAC

« Éliminer la menace mondiale des mines nécessite non seulement des financements, mais aussi des technologies modernes, des équipements et du personnel qualifié », a dit Mark Connelly, chef du Programme de lutte antimines au Service de lutte antimines des Nations Unies (UNMAS), dans sa déclaration aux journalistes.

Il a fait savoir que de nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle, les drones et les capteurs de pointe étaient en cours de développement et d'essai dans plusieurs pays. « Bien que ces technologies soutiennent déjà les opérations de déminage dans certaines nations, elles ne sont pas encore en mesure de remplacer totalement le travail humain ni d'assumer le rôle principal. C'est actuellement un sujet de discussion et de recherche au sein du secteur. Toutefois, à ce stade, ces technologies ne sont pas encore d'usage universel », a-t-il ajouté.

Mark Connelly a souligné la grande importance du développement de nouvelles technologies et du partage, à l'échelle mondiale, de l'expérience acquise dans divers pays. Selon lui, intensifier ces efforts à l'échelle mondiale pourrait contribuer à rendre le déminage inutile dans le monde entier.

Il a également évoqué la politique mondiale de l'ONU en matière de lutte antimines.

Mark Connelly a également souligné l'importance du soutien financier.

« Nous pouvons toujours tirer parti de ressources financières supplémentaires. Toutefois, il est impossible d'utiliser efficacement ces ressources sans technologie, personnel et équipement. Le financement constitue toujours l'un des enjeux clés, mais il existe également un besoin en ressources humaines et en d'autres formes de soutien », a-t-il ajouté.