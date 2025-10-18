Maroc : Coup d'envoi de la 9e édition de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA

Rabat, 18 octobre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Le Stade Olympique de Rabat a accueilli, hier vendredi soir, la cérémonie d'ouverture de la neuvième édition de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA « MAROC 2025 ».

Le correspondant de l'agence AZERTAC à Rabat rapporte, que la cérémonie d'ouverture de cet événement sportif mondial, accueilli par le Royaume du Maroc jusqu'au 8 novembre, a été ponctuée de performances artistiques et musicales qui ont enchanté un large public. Au programme : chansons et tableaux expressifs, mêlant caractère marocain authentique et internationales.

Les drapeaux des équipes internationales participantes de différents continents ont également été déployés, ainsi que la chanson officielle de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA au Maroc, « Marhaba Beik », a été interprétée.

Lors du match d'ouverture de cette Première compétition féminine de la FIFA organisée dans un pays d’Afrique du Nord, et qui réunit 24 équipes réparties en six groupes et se déroule dans trois stades de l'Académie Mohammed VI et du Stade Olympique de Rabat, l'équipe nationale marocaine a affronté son homologue brésilienne lors d'une rencontre qui s'est soldée par une victoire 3-0 des joueuses brésiliennes.