Marrakech au rendez-vous avec la richesse du patrimoine vestimentaire marocain et azerbaïdjanais – PHOTOS VIDEO

Marrakech, 29 avril, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Dans une ambiance authentique où le passé et le présent se sont harmonieusement rencontrés, la Maroc Fashion Week a vibré récemment à Marrakech, à travers une soirée spéciale qui a mis en lumière la richesse du patrimoine vestimentaire marocain et les influences orientales.

Le correspondant de l’agence AZERTAC au Royaume du Maroc rapporte que l'événement a débuté par une présentation captivante de collections authentiques de caftans marocains, aux côtés de costumes historiques des régions d'Azerbaïdjan à l’initiative du prestigieux magazine Nargis. Ce défilé a offert au public l'occasion d'opérer un voyage fascinant à travers l'histoire et les traditions vestimentaires de deux pays.

La talentueuse créatrice Wafa Idriss a ensuite dévoilé une collection d'une beauté saisissante. Ses caftans verts, évoquant la fertilité́ des terres marocaines, ont côtoyé́ des créations jaunes, rappelant la chaleur du soleil oriental, captivant l'audience par leur élégance et leur symbolisme.

Mina Binebine a clôturé cette soirée mémorable avec une collection moderne et sophistiquée, imprégnée de la touche marocaine distinctive qui fait sa renommée. Ses créations ont illustré avec brio la capacité de la mode marocaine à se renouveler tout en conservant son identité́ profonde.

Cette soirée exceptionnelle s'est achevée par un cocktail raffiné, spécialement concocté par les talentueux chefs du Musée de l'art culinaire. Cet espace a ouvert ses portes pour accueillir cet événement prestigieux, offrant un cadre enchanteur à la rencontre de la mode et de la gastronomie.

L'Oriental Fashion Show, organisé par La Route de la Soie et d’Al Andalus, et la Tanger Fashion Week ont une fois de plus démontré́ leur rôle essentiel dans la promotion de la richesse et de la diversité de la mode orientale lors de cette édition de la Maroc Fashion Week.