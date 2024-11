Martina Otto : La réduction des émissions de méthane doit être traitée comme une priorité urgente pour le climat

Bakou, 19 novembre, AZERTAC

« La Déclaration de la présidence de la COP29 sur la réduction des émissions de méthane provenant des décharges a reçu un large soutien, marquant un pas important en avant. La réduction des émissions de méthane au cours de cette décennie doit être reconnue comme une mesure climatique urgente », a dit Martina Otto, directrice du Secrétariat du PNUE, lors de la conférence de presse de la présidence de la COP29.

Soulignant l'importance de traiter les émissions des décharges dans la déclaration, Otto a exhorté les pays à intégrer cette priorité dans leurs Contributions Déterminées au niveau National (CDN).

« Les CDN sont des plans d'investissement pour notre avenir, reflétant les flux financiers et les objectifs climatiques ambitieux. La Coalition Climat et Air Pur soutient déjà plus de 30 pays dans la lutte contre les émissions de méthane et est prête à apporter une aide supplémentaire », a-t-elle ajouté.