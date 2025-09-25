Massoud Pezechkian : L'Iran soutient le processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie

New York, 25 septembre, AZERTAC

« L’Iran soutient le processus de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie », a déclaré le président iranien Massoud Pezechkian dans son intervention lors de la 80e session de l’Assemblée générale de l’Onu à New York.

« L'Iran soutient la paix et la stabilité. Nous sommes convaincus que l'avenir de la région et du monde reposera sur la coopération, la confiance et l'action mutuelle », a estimé le président iranien.