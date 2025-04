Massoud Pezeshkian : L'Azerbaïdjan et l'Iran sont une plaque tournante pour le commerce, la science, l'expérience et l'échange de technologies

Bakou, 28 avril, AZERTAC

« Actuellement, l'Azerbaïdjan et l'Iran constituent, au sens propre du terme, une intersection à quatre voies pour les corridors et les routes, y compris les corridors Nord-Sud et Est-Ouest, nous reliant à la Russie et facilitant toutes les voies et connexions de transport », a fait savoir le président iranien Massoud Pezeshkian, lors du forum d’affaires azerbaïodjano-iranien.

« L’Azerbaïdjan et l’Iran sont une plaque tournante pour le commerce, la science, l’expérience et l’échange de technologies », a ajouté le président iranien.