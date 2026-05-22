Matthew Sykes : C'était inspirant de voir des personnes du monde entier partager leurs expériences

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« C'est la première fois que je participe au Forum urbain mondial. C'était vraiment inspirant de voir des personnes du monde entier se réunir, partager leurs connaissances et leurs solutions pour relever les défis du logement et autres enjeux urbains auxquels nous sommes confrontés », a déclaré à l’AZERTAC Matthew Sykes, cofondateur et directeur du programme « Swimmable Cities », lors de sa participation à la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies.

Il a exprimé ses remerciements pour l'accueil chaleureux en Azerbaïdjan.