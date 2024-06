Mayotte : près de 200 cas de choléra, trois foyers actifs dans la commune de Mamoudzou

Paris, 22 juin, AZERTAC

Le nombre de cas de choléra à Mayotte, département français d’outre-mer, approche les 200, selon un nouveau bilan communiqué ce vendredi 21 juin par l'agence sanitaire française.

« Au 18 juin 2024, 193 cas de choléra ont été signalés à Mayotte », dont 172 acquis localement et 21 « importés des Comores ou de pays du continent africain », indique Santé publique France (SPF) dans un point épidémiologique hebdomadaire.

Sur une semaine, 27 nouveaux cas ont été signalés, dont 17 le seul 18 juin, dans un nouveau foyer de l’épidémie situé à Doujani, au « lendemain de rassemblements à l'occasion d'une fête religieuse », ajoute l'agence. Mayotte compte ainsi actuellement trois foyers actifs de transmission du choléra, tous dans la commune de Mamoudzou.

Depuis le début de l'épidémie, deux décès, dont celui d'une fillette de trois ans, ont été recensés dans l'archipel d'environ 320 000 habitants.

« La transmission communautaire du choléra en cours dans la commune de Mamoudzou, et le risque d'importation de nouveaux cas d'Afrique ou des Comores, où la situation n'est toujours pas maîtrisée, notamment à Anjouan, exposent Mayotte à un risque de transmission locale à court et long terme sur tout le territoire », alerte SPF. Ce risque est « particulièrement élevé dans les quartiers les plus précaires, tant que l'accès à l'eau potable et l'assainissement n'y sont pas satisfaisants ».

L'archipel voisin des Comores est touché depuis quatre mois par l'épidémie de choléra. Il a enregistré 134 morts, dont 116 à Anjouan, et 8 734 cas cumulés, selon un bilan rendu public le 13 juin par les autorités de santé locales qui ont aussi annoncé le lancement d'une campagne de vaccination à Anjouan.

La France a par ailleurs fait l'objet de critiques pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires, principalement pour l'accès à l'eau potable, afin d'éviter une épidémie de choléra sur son propre territoire, à Mayotte. Le choléra « résult[ant] de l’absorption par la bouche d’eau ou d’aliments contaminés », indique l'Institut Pasteur. L’incubation – de quelques heures à quelques jours – est suivie de violentes diarrhées et de vomissements, sans fièvre. En l’absence de traitement, dans ses manifestations les plus sévères, le choléra est l’une des maladies infectieuses les plus rapidement mortelles.