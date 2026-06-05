MEDIA : Les allégations de CNN concernant l’Azerbaïdjan constituent une manipulation de l’information

Bakou, 5 juin, AZERTAC

« Vendredi 5 juin, CNN a publié, en se référant à des « sources » inventées, un article contenant des allégations selon lesquelles le territoire azerbaïdjanais aurait prétendument été utilisé lors du conflit mené par Israël contre l’Iran. Nous considérons que la diffusion par une grande chaîne médiatique internationale de telles informations manifestement fausses, sans aucun fondement factuel, constitue une manipulation de l’information flagrante et délibérée », lit-on dans un communiqué publié par l’Agence de développement des médias (MEDIA).

Il a été indiqué que, par la diffusion de désinformation et le non-respect des valeurs de l’éthique des médias ainsi que des principes fondamentaux du journalisme professionnel, tels que l’équilibre de l’information, CNN a non seulement entaché sa propre réputation, mais a également agi comme un instrument de propagande dans le cadre d’une guerre hybride.

La désinformation diffusée par CNN constitue une provocation politique dirigée contre l’Azerbaïdjan et, plus largement, contre la sécurité régionale. La publication de ces informations vise, en plus de semer la confusion au sein de l’opinion publique internationale, à porter atteinte à la stabilité régionale et aux relations entre les États, ainsi qu’à provoquer des tensions dans la région.

Il a été déclaré à plusieurs reprises, au plus haut niveau officiel, que le territoire de la République d’Azerbaïdjan n’avait en aucun cas été utilisé contre la République islamique d’Iran, et que ce type d’allégations infondées et biaisées constitue une manipulation de l’information flagrante.

« Nous exigeons que CNN publie un démenti et présente des excuses à l’Azerbaïdjan pour la diffusion d’informations qui menacent la sécurité régionale et qui, en violant les principes de l’éthique des médias et du professionnalisme journalistique, cherchent à tromper l’opinion publique », indique le communiqué.