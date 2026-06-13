Bakou, 13 juin, AZERTAC

« Certains médias français ont publié des informations partiales, manipulatrices et trompeuses concernant un incident criminel banal, typique de la vie quotidienne en France. Ces informations visent clairement à déformer l’opinion publique et à nuire à l’image internationale de l’Azerbaïdjan », lit-on dans un communiqué publié par l’Agence de développement des médias (MEDIA).

Le communiqué indique : « Le traitement sélectif des faits avant et après la procédure judiciaire, ainsi que le sensationnalisme qui entoure le procès, démontrent clairement que l'incident est présenté dans un contexte politiquement motivé.

Les tentatives infructueuses de certains médias français de politiser cette affaire criminelle de manière partiale et d'impliquer les noms de certains responsables azerbaïdjanais s'inscrivent dans une campagne de diffamation systématique contre notre pays.

Il ne fait aucun doute que la « sensibilité » particulière dont font preuve des médias tels que Revue21, TV5 Monde, Le Figaro et Le Monde — connus pour leur proximité avec les cercles étatiques français et pour avoir déjà mené des campagnes similaires contre l’Azerbaïdjan — découle de l’intention malveillante de certains groupes préoccupés par l’influence internationale croissante de l’Azerbaïdjan.

Ces médias, en violant délibérément et de manière flagrante les normes universellement acceptées de l'éthique journalistique, démontrent une fois de plus qu'ils sont les instruments d'une campagne politique organisée.

Bien qu’un crime soit un acte qui implique une responsabilité individuelle, le fait qu’un État se proclamant démocratique mette davantage l’accent sur l’appartenance nationale de l’auteur que sur l’acte lui-même indique non pas le respect de l’état de droit, mais plutôt la promotion de stéréotypes et de discrimination.

Nous considérons la campagne de diffamation lancée par certains médias français contre l'Azerbaïdjan, fondée sur des informations manipulées, comme une tentative de propagande ciblée et condamnons fermement de telles actions, incompatibles avec les principes du journalisme professionnel. »