Medjnoun Mammadov : La transition de l’agriculture extensive vers une agriculture intensive sera encouragée

Zenguilan, 12 juin, AZERTAC

« Dans le cadre du programme d’État 2026–2030 sur le développement de la production et de la transformation des produits agricoles, de la pêche et de l’aquaculture, la transition de l’agriculture extensive vers une agriculture intensive sera encouragée », a déclaré le ministre de l’Agriculture, Medjnoun Mammadov, dans une interview aux journalistes à Zenguilan.

Il a indiqué que le programme prévoyait l’élargissement de l’utilisation des systèmes d’irrigation modernes, la mise en œuvre pour la première fois en Azerbaïdjan de projets de consolidation foncière, ainsi que le développement de l’arboriculture intensive et l’extension des surfaces de serres.

Le ministre a également souligné que les priorités des mécanismes de soutien de l’État évolueraient. La part des subventions allouées à l’élevage devrait passer d’environ 6 % à près de 40 %. De nouveaux mécanismes de soutien, des subventions liées à la production, à l’insémination artificielle et à la certification seront introduits.

Selon lui, le programme vise particulièrement le développement des petites et moyennes exploitations agricoles, avec la création de centres de collecte de lait et de laine afin de faciliter l’accès des producteurs au marché.

Des subventions à la production de pommes et de grenades devraient être mises en place cette année, puis étendues à d’autres fruits et cultures à partir de l’année prochaine, permettant aux agriculteurs de bénéficier d’un soutien supplémentaire en livrant leurs produits aux entreprises de transformation.