Mehriban Aliyeva partage une publication liée à la Journée de commémoration du 27 septembre

Bakou, 27 septembre, AZERTAC

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a partagé sur ses comptes de réseaux sociaux une publication liée à la Journée de commémoration du 27 septembre.

« La chère mémoire de nos héros tombés pour la Patrie vivra à jamais dans nos cœurs ! Qu’Allah ait les âmes de tous nos martyrs ! », dit la publication.