Mehriban Aliyeva partage une vidéo concernant le dialogue entre les présidents azerbaïdjanais et américain

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé sur sa page Instagram officielle une vidéo représentant le dialogue entre les présidents azerbaïdjanais et américain à New York.

L’AZERTAC présente la même publication.

Bakou accueille le 3e Forum international de statistique
  • 24.09.2025 [12:35]

Le président Aliyev : L’Azerbaïdjan mobilise tous ses efforts pour assurer la réalisation rapide de la route TRIPP
  • 24.09.2025 [11:23]

Le président Ilham Aliyev : Le Couloir médian est un projet stratégique couvrant une vaste zone géographique
  • 24.09.2025 [10:34]

Le 6e Forum d’affaires de la mer Caspienne tenu à New York
  • 24.09.2025 [10:04]

Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva visitent le Musée d'art moderne de New York
  • 24.09.2025 [09:49]

Rencontre du président azerbaïdjanais avec son homologue finlandais à New York MIS A JOUR VIDEO
  • 24.09.2025 [01:24]

Le président azerbaïdjanais s’entretient avec son homologue kényan à New York MIS A JOUR VIDEO
  • 24.09.2025 [01:09]

New York : le président Aliyev rencontre le secrétaire général du Conseil de l’Europe MIS A JOUR VIDEO
  • 24.09.2025 [00:42]

Le président azerbaïdjanais rencontre le Premier ministre grec à New York MIS A JOUR VIDEO
  • 24.09.2025 [00:21]

  • [12:35]

Consultations politiques entre l'Azerbaïdjan et l'Albanie

  • [12:15]

Hikmet Hadjiyev : Nous sommes reconnaissants au président Trump d'avoir conduit le conflit à un résultat définitif

  • [12:03]

Le président Ilham Aliyev : Le Couloir médian, nous le considérons comme un puissant catalyseur de la croissance économique régionale et de l’intégration

  • [11:48]

Le président Aliyev : L’Azerbaïdjan mobilise tous ses efforts pour assurer la réalisation rapide de la route TRIPP

  • [11:23]

  • [11:00]

Le président azerbaïdjanais : Les transports de marchandises via le Couloir médian ont augmenté de près de 90 % durant les trois dernières années

  • [11:00]

Djeyhoun Baïramov prononce un discours à la 80e session de l’Assemblée générale de l’ONU

  • [10:53]

Le président Ilham Aliyev : Le Couloir médian est un projet stratégique couvrant une vaste zone géographique

  • [10:34]

Trump affirme que l'Ukraine est en mesure de prendre l'ensemble de son territoire

  • [10:09]

Le 6e Forum d’affaires de la mer Caspienne tenu à New York

  • [10:04]

Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva visitent le Musée d'art moderne de New York

  • [09:49]

Un séisme est survenu en mer Caspienne

  • [09:39]
Rencontre du président azerbaïdjanais avec son homologue finlandais à New York MIS A JOUR VIDEO

Le président azerbaïdjanais s’entretient avec son homologue kényan à New York MIS A JOUR VIDEO

New York : le président Aliyev rencontre le secrétaire général du Conseil de l’Europe MIS A JOUR VIDEO

Le président azerbaïdjanais rencontre le Premier ministre grec à New York MIS A JOUR VIDEO

Entretien des présidents azerbaïdjanais et irakien à New York MIS A JOUR VIDEO

La première dame Mehriban Aliyeva assiste à une réception intitulée « Bâtir ensemble l’avenir » à New York

  • 23.09.2025 [23:24]

La présidente du Parlement serbe entame une visite officielle en Azerbaïdjan

  • 23.09.2025 [20:56]

Nouvelle campagne de désinformation contre l’Azerbaïdjan sur les réseaux et dans certains médias étrangers

  • 23.09.2025 [20:50]

Des documents relatifs à des projets d’une valeur de plusieurs milliards de dollars ont été signés dans le cadre du 1er Forum international d’investissement d’Azerbaïdjan

  • 23.09.2025 [20:48]
Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva assistent au débat général de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale de l’ONU MIS A JOUR VIDEO

Un homme tué dans l’explosion d’une mine antipersonnel à Aghdam

  • 23.09.2025 [20:37]

Donald Trump : Les changements climatiques sont la plus grande escroquerie de l’histoire de l’humanité

  • 23.09.2025 [20:11]

Donald Trump affirme que son pays connaît « un âge d’or »

  • 23.09.2025 [19:47]

Antonio Guterres: Nous sommes entrés dans une ère de souffrances humaines incessantes

  • 23.09.2025 [19:08]

La présidente du Milli Medjlis discute avec l’ambassadeur de Pologne des perspectives de coopération

  • 23.09.2025 [18:53]
Audition des parties civiles lors du procès de Ruben Vardanyan VIDEO

Le Premier ministre azerbaïdjanais rencontre le ministre turc de l'Éducation nationale

  • 23.09.2025 [18:19]

Le débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies

  • 23.09.2025 [17:57]

Chine : le Guangdong élève son niveau d'intervention d'urgence au plus haut à l'approche du typhon

  • 23.09.2025 [17:25]

L'OTAN condamne la violation de l'espace aérien estonien par la Russie

  • 23.09.2025 [17:17]

L'Azerbaïdjan et la Türkiye signent des protocoles en matière éducative

  • 23.09.2025 [17:07]

L'Indonésie et l'UE signent un accord de partenariat économique

  • 23.09.2025 [16:52]

Grand retour : 20 familles reçoivent les clés de leurs nouvelles maisons dans la ville de Latchine

  • 23.09.2025 [16:35]

La croissance mondiale devrait s'établir à 3,2% cette année, avant de ralentir à 2,9% en 2026 (OCDE)

  • 23.09.2025 [16:17]

L’ICESCO participe au Forum international de Saint-Pétersbourg pour le dialogue interreligieux en Russie

  • 23.09.2025 [16:09]

86 cas de choléra enregistrés à Taïz, au Yémen, en raison d'une grève des éboueurs

  • 23.09.2025 [15:40]

Les coraux ne survivront pas à la hausse de la température de la planète

  • 23.09.2025 [15:30]

Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales

  • 23.09.2025 [15:04]

Ouverture du Festival Nassimi au Centre Heydar Aliyev

  • 23.09.2025 [14:46]

Ilham Aliyev : Notre coopération énergétique avec l’Arabie saoudite a atteint un nouveau niveau

  • 23.09.2025 [14:10]

Le président Aliyev : Le champ des questions inscrites à notre agenda bilatéral avec l’Arabie saoudite s’élargit de jour en jour

  • 23.09.2025 [13:03]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en faible diminution

  • 23.09.2025 [12:35]

Le président Ilham Aliyev : Les valeurs morales communes figurent parmi les principaux facteurs qui déterminent les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arabie saoudite

  • 23.09.2025 [12:27]

Semaine de haut niveau de l’ONU : Les droits de l'homme sont les droits des femmes

  • 23.09.2025 [11:57]

Le développement de la coopération azerbaïdjano-iranienne discuté

  • 23.09.2025 [11:27]

New York : Entretien des chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et arménienne

  • 23.09.2025 [11:15]

Le président iranien reçoit une délégation azerbaïdjanaise

  • 23.09.2025 [11:10]

L’Azerbaïdjan et l’Iran discutent de la sécurité régionale

  • 23.09.2025 [11:01]

New York : Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva participent à l’exposition intitulée « Trésors derrière les portes de l'Anatolie »

  • 23.09.2025 [10:49]

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’Or 2025

  • 23.09.2025 [10:19]

Séoul, Tokyo et Washington reconfirment le principe de dénucléarisation de la péninsule coréenne

  • 23.09.2025 [10:17]
Un autre groupe d’anciens déplacés internes retourne à Latchine VIDEO

A l’ouverture de la semaine de haut niveau, l’ONU célèbre ses 80 ans en appelant à l’unité

  • 23.09.2025 [10:10]
La société Blackstone se dit intéressée par l’élargissement de la coopération avec l’Azerbaïdjan VIDEO

Entretien du président azerbaïdjanais avec le PDG de Neuberger Berman à New York VIDEO

Le président Ilham Aliyev rencontre le PDG de Brookfield Asset Management à New York VIDEO

Le président Ilham Aliyev entame une visite de travail à New York pour assister à la 80e session de l’Assemblée générale de l’ONU VIDEO

Lecture des documents liés au génocide de Khodjaly, à la tragédie de Garakend et à d'autres crimes lors du procès de citoyens arméniens VIDEO

Malte reconnaîtra officiellement l’État de Palestine à l’Assemblée générale de l’ONU

  • 22.09.2025 [21:24]

Lecture des documents relatifs à l'attaque contre les villages de Malybeyli et de Gouchtchoular lors du procès des citoyens arméniens

  • 22.09.2025 [20:49]

Cerfs sauvés par l’IDEA ont été relâchés dans une réserve

  • 22.09.2025 [20:41]

Les citoyens arméniens accusés demandent au tribunal l’audition comme témoins de Nikol Pachinian, des « membres du Groupe de Minsk de l'OSCE », de l'ambassadeur Andrzej Kasprzyk, et du ministre arménien des Affaires étrangères

  • 22.09.2025 [20:25]

Le ministre azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports rencontre le président de la Fédération européenne de natation

  • 22.09.2025 [20:08]

Le IIIe Forum sur la sécurité de Bakou

  • 22.09.2025 [19:36]

ANAMA : 109 mines et 1286 munitions non explosés ont été découverts et neutralisés la semaine dernière

  • 22.09.2025 [19:15]

Le chef d’état-major des armées azerbaïdjanaises rencontre son homologue biélorusse

  • 22.09.2025 [18:41]

L’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C est en danger

  • 22.09.2025 [18:27]

Roland Pryce: La Banque mondiale soutient les initiatives de l'Azerbaïdjan liées au Couloir médian

  • 22.09.2025 [18:13]

Journée internationale de la paix : appel de l’ICESCO à une mobilisation pour les valeurs de paix et le dialogue

  • 22.09.2025 [17:54]

La Türkiye lève les droits de douane supplémentaires sur certaines importations américaines

  • 22.09.2025 [17:31]

La note de crédit de la France a été abaissée pour la deuxième fois en une semaine

  • 22.09.2025 [17:13]

Une campagne de vaccination lancée face à la hausse des cas d'Ebola au Sud de RDC

  • 22.09.2025 [17:03]

Le président de la République : Les organes du ministère public sont considérés comme les gardiens de la souveraineté de l’État

  • 22.09.2025 [16:42]

Mondiaux de para-natation : Roman Saley décroche le bronze

  • 22.09.2025 [16:14]

Le président azerbaïdjanais : Aujourd’hui, la croissance économique en Azerbaïdjan est devenue une tendance stable à long terme

  • 22.09.2025 [15:47]

Kim Jong-un : éventualité d'une rencontre avec Trump s'il ne parle pas de dénucléarisation

  • 22.09.2025 [15:10]

Le président Aliyev : L’économie azerbaïdjanaise repose sur une base solide et fondamentale

  • 22.09.2025 [14:55]

Grand retour : 29 familles reçoivent les clés de leurs nouvelles maisons au village de Hassanriz -  MIS A JOUR

  • 22.09.2025 [14:31]

Le chef d’état-major des armées azerbaïdjanaises entame une visite de travail au Bélarus

  • 22.09.2025 [12:38]

Le régime de confinement spécial prolongé en Azerbaïdjan

  • 22.09.2025 [12:24]

Bakou accueille une conférence internationale intitulée « Garder la souveraineté : le statut du parquet dans la Constitution »

  • 22.09.2025 [12:21]

L'Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis signent un accord de coopération sur le développement du concept de « Ville dans la ville »

  • 22.09.2025 [11:34]

Ilham Aliyev : La situation géographique favorable de l'Azerbaïdjan fait de notre pays un pôle stratégique de la politique économique régionale

  • 22.09.2025 [11:02]

Mikaïl Djabbarov: L'Italie est le principal partenaire commercial et économique de l'Azerbaïdjan

  • 22.09.2025 [10:53]

Le président azerbaïdjanais : Notre politique énergétique joue un rôle important dans le renforcement de notre position économique mondiale

  • 22.09.2025 [10:47]

Le premier Forum international d'investissement d'Azerbaïdjan débute à Bakou

  • 22.09.2025 [10:25]

REPORTAGE PHOTO depuis le GP d’Azerbaïdjan de Formule 1

  • 21.09.2025 [20:57]

Mondiaux de para-natation : Roman Saley sacré champion du monde

  • 21.09.2025 [20:50]

Keir Starmer: Le Royaume-Uni reconnaît officiellement l’État de Palestine

  • 21.09.2025 [20:32]

Le Canada reconnaît l’État de Palestine

  • 21.09.2025 [20:26]

Le président rwandais termine sa visite officielle en Azerbaïdjan

  • 21.09.2025 [20:20]

F1 : Max Verstappen remporte le Grand Prix d’Azerbaïdjan

  • 21.09.2025 [17:03]

Formule 1: le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2025 a démarré

  • 21.09.2025 [15:10]

Cérémonie d’ouverture du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 à Bakou

  • 21.09.2025 [15:00]

Le vainqueur de la course du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 2 dévoilé

  • 21.09.2025 [14:54]

Le président Paul Kagame : Il existe de nombreuses similitudes entre le Rwanda et l’Azerbaïdjan

  • 20.09.2025 [18:26]

Formule 1 : Course terminée pour les qualifications du GP d'Azerbaïdjan

  • 20.09.2025 [18:15]