Mehriban Aliyeva prend connaissance des travaux de restauration réalisés dans la basilique Saint-Pierre au Vatican

Le Vatican, 18 octobre, AZERTAC

Vendredi 17 octobre, la première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva a pris connaissance des travaux de restauration réalisés, avec le soutien de la Fondation Heydar Aliyev, dans la Basilique Saint-Pierre au Vatican.

Le cardinal Mauro Gambetti, archiprêtre de la basilique Saint-Pierre, a informé Mehriban Aliyeva de l’église et des travaux de restauration effectués.

Il a été indiqué que la basilique Saint-Pierre, considérée comme le centre spirituel du monde catholique et la plus grande église au monde, est l’une des quatre basiliques papales du Vatican. D’un point de vue architectural, elle est considérée comme l’un des édifices les plus majestueux de l’humanité. Bien que ses fondements aient été jetés au IVᵉ siècle, le bâtiment actuel date des XVIᵉ–XVIIᵉ siècles.

Il a été souligné que le chef de l’église est le Pape et que sa gestion est confiée à un cardinal nommé par le chef du Saint-Siège. Ce cardinal occupe également la fonction de grand prêtre de l’Etat de la Cité du Vatican. Depuis le 20 février 2021, le cardinal italien Mauro Gambetti exerce les fonctions de responsable de la basilique Saint-Pierre.

Il convient de noter que le 28 février 2019, une convention a été signée entre la Fondation Heydar Aliyev et la basilique Saint-Pierre concernant la restauration du bas-relief intitulé « La rencontre du pape Léon Ier avec Attila, roi des Huns » et du mausolée de Tullius Zethus situé dans la nécropole de la basilique. Les travaux de restauration ont été achevés.

Le grand prêtre de la basilique Saint-Pierre, le cardinal Mauro Gambetti, a exprimé sa profonde gratitude à la première vice-présidente Mehriban Aliyeva pour la réalisation des travaux de restauration effectués dans la basilique dans un délai court et avec un haut niveau de qualité.