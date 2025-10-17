Mehriban Aliyeva rencontre l’archiprêtre de la basilique Saint-Paul-hors-les-murs au Vatican

Le Vatican, 17 octobre, AZERTAC

Dans le cadre de sa visite officielle au Vatican, la première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva a rencontré le 16 octobre le cardinal James Harvey, archiprêtre de la basilique Saint-Paul-hors-les-murs.

Rappelant qu’il s’agissait de sa sixième visite au Saint-Siège en 14 ans, Mehriban Aliyeva a souligné le développement solide des relations bilatérales, fondé sur le respect mutuel et l’amitié, et le soutien de la Fondation Heydar Aliyev à la restauration de projets importants, qui se poursuivra à l’avenir.

Evoquant qu’ils ont participé ensemble à l’inauguration des catacombes de Commodilla, Mehriban Aliyeva a précisé qu’il s’agissait de l’un des grands projets de la Fondation Heydar Aliyev et a déclaré : « Rome est une ville qui est presque un musée à ciel ouvert, tant en dessous qu’au-dessus du sol. Notre activité est organisée de telle sorte que, dès la fin de certains projets, de nouveaux projets démarrent. Il s’agit d’une coopération très durable que j’apprécie grandement. »

L’archiprêtre, le cardinal James Harvey, a exprimé, au nom du Saint-Siège, sa gratitude à l’État azerbaïdjanais et à la Fondation Heydar Aliyev pour la réalisation de ces projets importants et pour le travail accompli.

Le cardinal a dit que Saint-Paul a joué un rôle très important dans la fondation de toutes les communautés catholiques et chrétiennes. Il a souligné que ces nobles travaux étaient une excellente occasion de mieux connaître l’Azerbaïdjan.

Soulignant la participation de la Fondation Heydar Aliyev à la restauration des couvertures de la basilique Saint-Paul, l’archiprêtre a indiqué que ce travail avait nécessité beaucoup d’efforts. Tenant compte du nombre de pèlerins venant à Rome, il a précisé que les travaux réalisés avec le soutien de l’Azerbaïdjan pour assurer la sécurité de la basilique revêtent une importance exceptionnelle.

Ensuite, un cadeau souvenir a été remis au cardinal James Harvey.