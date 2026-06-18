Mémorandum d'entente signé entre les ombudsmans d'Azerbaïdjan et de Bosnie-Herzégovine

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Une cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente s'est tenue dans le cadre du Sommet international des médiateurs de Bakou entre la Médiatrice des droits de l’homme de la République d’Azerbaïdjan, Sebiné Aliyeva et les médiateurs de Bosnie-Herzégovine Nives Jukic, Nevenko Vranjes et Jasminka Džumhur.

L’objectif principal de la signature de ce mémorandum est de permettre l’échange d’expériences et d’informations entre les institutions dans le domaine de la protection des droits de l’homme et des libertés, ainsi que de renforcer la coopération institutionnelle dans des domaines d’intérêt mutuel.

La médiatrice Sabina Aliyeva a souligné que le mémorandum d'entente signé renforcerait davantage la coopération entre les institutions de médiation des deux pays et créerait les conditions d'une protection plus efficace des droits de l'homme et des libertés.