Metin Mammadli : L’agenda de paix de l’Azerbaïdjan vise à garantir une paix durable et pérenne dans la région

Bakou, 11 juin, AZERTAC

« L’instauration d’un développement durable, de la sécurité et de la coopération dans le Caucase du Sud dépend directement de l’établissement d’une paix durable. Sans stabilité régionale, il ne saurait être question ni d’intégration économique ni de perspectives durables de développement », a dit Metin Mammadli, chef de département au sein du Centre d’analyse des relations internationales, dans son intervention lors de l’événement intitulé « Les nouvelles réalités géopolitiques dans le Caucase du Sud : l’Azerbaïdjan et l’agenda de paix », organisé par le Centre d’analyse des relations internationales.

Selon lui, raviver les récits de l’époque du conflit et revenir à ces approches risquerait de compromettre sérieusement le processus de paix.

« L’agenda de paix de l’Azerbaïdjan vise précisément à garantir une paix durable et pérenne dans la région. Une fois cette paix établie, des conditions plus favorables seront réunies pour accélérer les processus d’intégration régionale, élargir la coopération économique et développer des relations mutuellement bénéfiques. L’agenda de paix proposé par l’Azerbaïdjan repose sur les normes et principes universellement reconnus du droit international, notamment le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États », a ajouté Metin Mammadli.

Il a également souligné que l’un des éléments fondamentaux de l’agenda de paix de l’Azerbaïdjan réside dans le renoncement à l’usage de la force ainsi qu’à la menace du recours à la force dans les relations entre États.