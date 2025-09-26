l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

MONDE

Mgr Iannone, canoniste, figure de la Curie, va présider le dicastère pour les Évêques

Bakou, 26 septembre, AZERTAC

C’est la première nomination pontificale à la tête d’un dicastère de la Curie romaine. Elle était très attendue puisqu’elle concerne la succession même de Léon XIV avant son élection. Le Souverain pontife a nommé vendredi 26 septembre un nouveau préfet au dicastère pour les Évêques. Il s’agit d’un archevêque italien bien connu de la Curie romaine, Mgr Filippo Iannone, jusqu’à présent préfet du dicastère pour les Textes législatifs. Il prendra ses fonctions le 15 octobre.

Mgr Filippo Iannone a plusieurs points communs avec Léon XIV. L’archevêque italien de 67 ans est d’abord de la même génération que le Pape. Comme lui, c’est un religieux de l’ordre des Carmes. Comme lui, c’est un canoniste. Il était depuis un peu plus de trois ans préfet du dicastère pour les Textes législatifs, dont la mission est de mettre à jour le texte des deux codes, latin et oriental, cœur de la législation universelle de l'Église. Il auront désormais en commun la fonction d’avoir présidé le dicastère chargé de choisir les nouveaux évêques.

Juriste et canoniste

Filippo Iannone, né à Naples le 13 décembre 1957, a étudié la théologie en Campanie et les droits canon et civil, In utroque iure, à l’université pontificale du Latran. Après une formation au tribunal de la Rote romaine, l’un des trois organes judiciaires de la Curie, il reçoit le titre d'avocat de la Rote. Ses fonctions dans le diocèse de Naples l’ont toujours fait fréquenter le monde juridique à différents échelons: défenseur du lien, vicaire judiciaire, réviseur de constitutions, modérateur de curie diocésaine.

Mobilisé sur la réforme de la Curie

Mgr Iannone arrive à Rome en 2012 comme vice-gérant du diocèse du Pape. Cinq ans après, le Pape François le repère et le place à l’alors conseil pontifical pour les Textes législatifs dont il sera nommé président un an après son arrivée. Archevêque à l’ascension discrète mais notable, Mgr Iannone se voit attribuer la délicate et titanesque tâche de présider, dans la foulée de la nouvelle Constitution apostolique Praedicate Evangelium, la commission interdicastérielle pour la révision du règlement général de la Curie romaine. Ce fin canoniste connait bien la machine vaticane de l’intérieur, il a travaillé sur le code des marchés publics du Saint-Siège. Membre de cinq dicastères, Mgr Iannone a longuement côtoyé le cardinal Robert Francis Prevost, avec lequel il a suivi les discussions synodales avec l’Église d’Allemagne, et les procédures appliquées en cas d’abus. Le nouveau préfet du dicastère pour les Évêques partage la même approche de la synodalité que Léon XIV. En mars 2024, Mgr Iannone confiait en Salle de presse du Saint-Siège que le Synode est «un mouvement qui transforme, libère, unit et harmonise, sans jamais aplatir, homologuer, homogénéiser»; ayant pour «unique mission» de «proclamer le Christ au monde».

Prise de fonction le 15 octobre

Reçu officiellement en audience par Léon XIV le 30 août dernier, il prendra ses fonctions le 15 octobre. À partir de ce jour, mémoire liturgique de sainte Thérèse de Lisieux, en plein mois missionnaire, il sera désormais chargé de présenter au Pape les prêtres à proposer à l’épiscopat. Et de présider la commission pontificale pour l’Amérique latine comme l’exige la fonction de préfet pour les Évêques. Sont par ailleurs confirmés dans leurs fonctions de secrétaire et sous-secrétaire du dicastère pour les Évêques pour cinq ans, le Brésilien Mgr Ilson de Jesus Montanari, et le Bosnien Mgr Ivan Kovač. (Vatican News)

