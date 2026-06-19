Mikaïl Djabbarov : 11 projets d'une valeur de 640 millions de dollars menés avec la Banque islamique de développement sont en cours de mise en œuvre

Bakou, 19 juin, AZERTAC

« L'Azerbaïdjan accorde une importance particulière à sa coopération avec la Banque islamique de développement. La Banque soutient le développement socio-économique du pays depuis le rétablissement de son indépendance. L'Azerbaïdjan est membre de la Banque islamique de développement depuis plus de 30 ans et les relations de partenariat se sont développées avec succès durant cette période », a déclaré le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikaïl Djabbarov, dans son intervention lors de la conférence de presse de clôture organisée dans le cadre des 51èmes Assemblées annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement.

« Jusqu’à présent, la Banque islamique de développement a réalisé des opérations de financement d'un montant total de 1,8 milliard de dollars en Azerbaïdjan. La grande majorité de ces projets ont déjà été menés à bien. Actuellement, 11 projets, représentant un investissement total de 640 millions de dollars, sont en cours de réalisation », a précisé le ministre.

Le ministre a félicité Muhammad al-Jasser, président du Groupe de la Banque islamique de développement, pour sa réélection à la présidence du Groupe pour un nouveau mandat et lui a souhaité plein succès dans le partenariat avec l'Azerbaïdjan.