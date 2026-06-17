Mikaïl Djabbarov : La Banque islamique de développement contribue considérablement au développement économique de l’Azerbaïdjan

Bakou, 17 juin, AZERTAC

« La Banque islamique de développement est aux côtés de l’Azerbaïdjan depuis les premières années de son indépendance et a apporté une contribution importante à son processus de développement économique », a déclaré le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikaïl Djabbarov, dans son discours lors de la session de dialogue organisée dans le cadre des 51èmes Assemblées annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement.

Selon lui, la qualité et les perspectives du partenariat entre l'Azerbaïdjan et la Banque islamique de développement sont étroitement liées à l'approche stratégique apportée par le président Ilham Aliyev à cette coopération.

« Ce partenariat a joué un rôle important dans le développement et la transformation dynamiques de l'Azerbaïdjan. La coopération entre l’Azerbaïdjan et la Banque islamique de développement entre dans une nouvelle phase, avec une attention particulière portée à l’élargissement des actions conjointes en faveur du développement du secteur privé », a ajouté le ministre.