Mikaïl Djabbarov : Nous considérons la restauration des territoires libérés comme l'incarnation de l'idée nationale

Bakou, 17 juin, AZERTAC

« Les travaux de restauration et de construction menés dans les territoires libérés revêtent une importance stratégique et nationale », a dit le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikaïl Djabbarov, dans son discours lors de la session de dialogue organisée dans le cadre des 51èmes Assemblées annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement.

« Les projets d’infrastructure mis en œuvre au Garabagh, notamment la restauration des systèmes d’irrigation et l’amélioration des conditions de vie, sont des priorités. Nous considérons la restauration des territoires libérés non seulement comme un projet économique et social, mais aussi comme l’incarnation de l’idée nationale. L’objectif est d’assurer le retour des personnes déplacées internes et des réfugiés sur leurs terres natales », a ajouté le ministre.