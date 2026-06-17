Mikaïl Djabbarov : Plus de 80 % des réserves minérales stratégiques de l’Azerbaïdjan se trouvent dans les territoires libérés

Bakou, 17 juin, AZERTAC

« Plus de 80 % des réserves stratégiques de minerais de l’Azerbaïdjan se trouvent dans les territoires libérés », a fait savoir le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikaïl Djabbarov, dans son discours lors de la session de dialogue organisée dans le cadre des 51èmes Assemblées annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement.

Selon lui, l’industrie minière est l'un des principaux secteurs d'activité économique de ces régions.

« La restauration des territoires libérés n'est pas seulement un projet économique ou social pour l'Azerbaïdjan, mais aussi un processus d'importance nationale qui garantit le retour des personnes déplacées internes et des réfugiés sur leurs terres natales. Ces régions ont été déclarées « zones de développement vert » et tous les projets d'infrastructure sont mis en œuvre grâce aux technologies les plus modernes. Le potentiel économique des territoires libérés ne se limite pas à l'exploitation minière. L'agriculture, le tourisme, l'industrie, la logistique et les transports joueront eux aussi un rôle important dans le développement de la région », a-t-il ajouté.