Mikaïl Djabbarov: L'Italie est le principal partenaire commercial et économique de l'Azerbaïdjan

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

« Les opportunités entre l’Azerbaïdjan et les pays de l’Union européenne sont vastes, non seulement dans le secteur énergétique traditionnel, mais également en matière d’énergies renouvelables », a dit le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikaïl Djabbarov, lors du 1er Forum international d'investissement d'Azerbaïdjan.

« L'Italie est le principal partenaire commercial et économique de l'Azerbaïdjan. Cela s'explique par le fait qu'elle représente un marché important pour le pétrole et le gaz produits en Azerbaïdjan. Nous pensons qu'il ne s'agit pas d'un seul pays. Nous fournissons actuellement du gaz à 14 pays, dont la plupart sont européens », a précisé le ministre.