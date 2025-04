Mikhaïl Kavelashvili : La Géorgie a toujours été un fervent défenseur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Azerbaïdjan

Bakou, 16 avril, AZERTAC

« La Géorgie et l’Azerbaïdjan se soutiennent fermement en ce qui concerne leur souveraineté et leur intégrité territoriale, et pour cela remercier je voudrais une fois de plus Monsieur le Président », a dit le président géorgien Mikhaïl Kavelashvili dans sa déclaration conjointe à la presse avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

« La Géorgie a toujours été un fervent défenseur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Azerbaïdjan », a ajouté le président géorgien.