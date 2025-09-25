Mikheil Kavelashvili: Nous saluons l'initiative de paix de Donald Trump entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan

New York, 25 septembre, AZERTAC

Nous saluons l’initiative de paix du président Donald Trump entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

C’est ce qu’a indiqué le président géorgien Mikheil Kavelashvili dans son intervention à la 80ᵉ session de l’Assemblée générale de l’ONU.

M. Mikheil Kavelashvili, qui a commencé son discours en vantant le « courageux peuple géorgien », son alphabet unique, sa langue ancienne et sa tradition chrétienne vieille du XVIIe siècle, s’est félicité de faire passer le Caucase du Sud d’une zone de conflits à un espace de dialogue et de prospérité. Évoquant « l’amère expérience de la guerre de 2008, dont les blessures ne sont pas encore cicatrisées », il a exprimé « son soutien ferme et indéfectible au peuple ukrainien ». Il a salué à cet égard les efforts du Président Donald Trump pour mettre rapidement fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, ainsi que son initiative de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Alors que la Géorgie est un « carrefour de civilisations », selon M. Kavelashvili, le pays entend retrouver « son rôle historique » en tant que « voie de communication la plus courte et pont naturel entre l’Europe et l’Asie, l’Occident et l’Orient ». Le Président l’a décrit comme « une plaque tournante régionale tant en termes de commerce que de transit énergétique ».

Tout est mis en œuvre, a-t-il assuré, pour que la route stratégique du « corridor central » devienne la liaison « la plus sûre, la plus fiable et la plus stable entre l’Est et l’Ouest ». Ces projets offrent aux pays enclavés d’Asie centrale et du Caucase du Sud une connectivité maritime avec le reste du monde et renforcent considérablement la sécurité énergétique de l’Europe et du Caucase du Sud, a-t-il ajouté.

« Bien que 20% du territoire géorgien reste sous occupation, nous continuons à poursuivre le développement et le progrès avec beaucoup d’énergie et de détermination. » S’adressant aux « frères et sœurs abkhazes et ossètes », il a lancé: « Nous accueillerons toujours nos compatriotes de l’autre côté de la ligne d’occupation à bras ouverts et le cœur ouvert. »