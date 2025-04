Ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères: Les manifestations ouvertes de pensées revanchardes et fondées sur la haine ethnique doivent être condamnées au niveau international

Bakou, 25 avril, AZERTAC

Nous condamnons fermement le fait de bruler le drapeau azerbaïdjanais lors d’une « procession aux flambeaux » à Erevan, la capitale de l'Arménie, le 23 avril, ainsi que lors d'une réunion de la communauté arménienne tenue hier à Paris, la capitale de la France.

C’est ce qui ressort d’un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan.

Le communiqué indique : « Les gouvernements arménien et français auraient dû empêcher à temps de telles campagnes, qui incarnent la haine ethnique, et prendre les mesures de sécurité appropriées. Les gouvernements arménien et français devraient demander des comptes aux responsables de ces actes. Ces actes, qui sont une manifestation claire d’un état d’esprit de revanche et fondé sur la haine ethnique en Arménie et au-delà, doivent être condamnés et empêchés au niveau international ».