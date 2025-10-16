Ministère de la Défense : Les préparatifs d’un défilé militaire dédié au Jour de la Victoire sont lancés

Bakou, 16 octobre, AZERTAC

Conformément aux instructions du Président de la République d’Azerbaïdjan et Commandant suprême des forces armées, Ilham Aliyev, un défilé militaire aura lieu à Bakou le 8 novembre pour commémorer le cinquième anniversaire du Jour de la Victoire.

Des préparatifs sont en cours pour la préparation du défilé militaire.

Les vols d’avions, les déplacements de véhicules automobiles et de véhicules de combat, ainsi que de navires, sont effectués le long des itinéraires désignés à Bakou et dans ses environs.