Ministère des Affaires étrangères : Une assistance consulaire est fournie aux citoyens azerbaïdjanais blessés dans l’attaque de drones en mer d’Azov

Bakou, 7 juin, AZERTAC

À la suite des informations faisant état de morts et de blessés parmi les citoyens azerbaïdjanais dans l’attaque de drones contre des cargos en mer d’Azov le 5 juin, des employés de l’ambassade de la République d’Azerbaïdjan en Fédération de Russie se sont immédiatement rendus sur place, a rapporté le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères dans un communiqué à l’AZERTAC.

Les collaborateurs de la section consulaire de l’ambassade se trouvent actuellement dans la ville d’Ieïsk, où ils apportent l’assistance consulaire nécessaire aux citoyens azerbaïdjanais blessés et secourus. Selon les informations disponibles, l’état de santé des blessés est stable et plusieurs d’entre eux devraient prochainement quitter l’hôpital.

Dans le cadre des opérations de recherche et de sauvetage en cours, les autorités compétentes de la Fédération de Russie poursuivent les procédures d’identification des personnes décédées ainsi que les autres démarches nécessaires.

Parallèlement, les mesures nécessaires sont prises afin de finaliser les formalités administratives concernant les citoyens azerbaïdjanais secourus, de leur délivrer des documents de voyage d’urgence et d’organiser leur rapatriement.

« Le ministère des Affaires étrangères maintient cette question sous contrôle particulier et poursuit une étroite coordination avec les organismes compétents. Des informations complémentaires concernant l’identité des personnes décédées ainsi que le rapatriement de leurs dépouilles dans notre pays seront communiquées au public », a indiqué le ministère.