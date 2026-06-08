Ministère turc des Affaires étrangères : Nous espérons qu'un accord de paix définitif sera signé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie

Istanbul, 8 juin, AZERTAC

« Nous nous réjouissons du bon déroulement et de l’achèvement réussi des élections législatives en Arménie dans un climat de paix et de sérénité. Nous souhaitons que les résultats de ces élections soient bénéfiques au peuple arménien », a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères dans une déclaration.

« Nous espérons que, dans la période postélectorale, les conditions nécessaires à la signature d’un accord de paix définitif entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie se mettront en place. À cette fin, la Türkiye continuera, comme elle l’a fait jusqu’à présent, à contribuer à la stabilité et à la prospérité régionales, sur la base des intérêts communs des pays de la région », lit-on dans la déclaration.