Mise en service d'un bâtiment scolaire construit par la Fondation Heydar Aliyev à Göytépé  PHOTOS

Djalilabad, 3 octobre, AZERTAC

Un nouveau bâtiment scolaire a été mis en service à Göytépé, dans la région azerbaïdjanaise de Djalilabad.

Le correspondant régional de l'AZERTAC informe que la construction d'un nouveau bâtiment pour l’école secondaire n° 2de Vassif Husseïnov, situé à Göytépé, a été lancée par la Fondation Heydar Aliyev en octobre 2024. Les travaux ont été achevés rapidement et un établissement d'enseignement répondant aux normes modernes a été construit.

Cet établissement scolaire de trois étages et composé de deux bâtiments peut accueillir 625 élèves. Il comprendra des salles de classe conformes aux normes modernes, des laboratoires de physique, de chimie et de biologie, des salles d'informatique, des salles de formation militaire, des salles médicales, des salles techniques, des salles pour les professeurs, des locaux techniques, un vestiaire, une bibliothèque, une cantine, des salles de réunion, des salles de sport et de gymnastique, ainsi qu'un mini-stade et un terrain de sport.

L'école est dotée du mobilier et des équipements nécessaires, et les salles de classe et les laboratoires sont équipés d'aides visuelles modernes. De plus, des travaux d'aménagement paysager ont été réalisés dans la cour de l'école.