Mme Leyla Aliyeva participe au dialogue des dirigeants mondiaux dans le cadre de la COP29

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et fondatrice de l’Association IDEA (Dialogue international pour l’action environnementale), a participé au panel intitulé « Dialogue des dirigeants mondiaux : l’action climatique et la protection de la biodiversité et l’adaptation aux objectifs de l’Accord de Paris pour parvenir à un avenir positif pour la nature », organisé conjointement par la présidence de la COP29, l’Association IDEA et l’Union internationale pour la conservation de la nature dans le cadre de la COP29.

Dans son intervention, Leyla Aliyeva a souligné l’ampleur des dommages causés à la planète par les changements climatiques et la perte de biodiversité, ajoutant qu’il était nécessaire de prendre des mesures urgentes de la part de la communauté internationale.

Mme Leyla Aliyeva a dit que depuis 2011, l’Association IDEA avait mis en œuvre un certain nombre de projets et de mesures pour protéger la nature unique et l'équilibre écologique de l’Azerbaïdjan.

Moukhtar Babaïev, président de la COP29, Razan Al Mubarak, présidente de l'Union internationale pour la conservation de la nature, Chhaya Kapilashrami, directrice de la coordination des opérations de la CCNUCC, Astrid Schomaker, Secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique, et Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), ont prononcé des discours et ont partagé leurs points de vues sur les questions discutées.