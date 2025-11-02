Mme Sahibé Gafarova participe à la cérémonie d'ouverture du Grand Musée égyptien

Bakou, 2 novembre, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a participé à la cérémonie d'ouverture du Grand Musée égyptien dans le cadre de sa visite de travail en République arabe d'Egypte.

Des chefs d'État, de gouvernement et de parlement de divers pays ont assisté à la cérémonie d’ouverture qui a débuté par le message du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, adressé aux participants. Moustafa Madbouli, Premier ministre égyptien, a également prononcé un discours de bienvenue.

La cérémonie d'ouverture s'est poursuivie par un programme artistique reflétant la culture égyptienne, suivi d'une exposition des objets les plus emblématiques du musée.