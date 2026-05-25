Mohamed Adil Embarch : Il existe d’importantes opportunités stratégiques pour développer la coopération entre l’Afrique et l’Azerbaïdjan

Bakou, 25 mai, AZERTAC

« Dans un contexte en mutation, il existe d’importantes opportunités stratégiques pour étendre la coopération entre l’Afrique et l’Azerbaïdjan. L’Afrique et l’Azerbaïdjan partagent des principes essentiels tels que le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, l’attachement au droit international, le soutien au multilatéralisme ainsi que la promotion de la coopération Sud-Sud », a déclaré l'ambassadeur du Maroc en Azerbaïdjan, Mohamed Adil Embarch, lors de la conférence internationale consacrée à la Journée mondiale de l'Afrique, tenue à Bakou.

« Nous croyons qu’il existe encore un large potentiel inexploité dans le partenariat entre l’Afrique et l’Azerbaïdjan pour le développement de l’éducation, du commerce, de l’énergie et des liaisons de transport », a souligné le diplomate.