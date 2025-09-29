Mohamed Faquiri : Notre Association a pour objectif de développer les relations amicales entre le Maroc et l'Azerbaïdjan et de promouvoir les échanges culturels, scientifiques et économiques VIDEO

Rabat, 29 septembre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

« En marge d’une table ronde tenue récemment à la Bibliothèque nationale du Maroc à Rabat, capitale du Maroc, à l’occasion du 5e anniversaire de la Journée de commémoration du 27 septembre, le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat a rencontré Mohamed Faquiri, président de l’Association d'amitié maroco-azerbaïdjanaise, coorganisatrice de l’événement, qui a déclaré :

« La Bibliothèque nationale du Maroc à Rabat a organisé une table ronde à l'occasion du cinquième anniversaire de la Journée de commémoration du 27 septembre, et à l'occasion de la proclamation de 2025, par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, Année de la Constitution et de la Souveraineté azerbaïdjanaise.

Organisée par l'ambassade d'Azerbaïdjan au Royaume du Maroc en collaboration avec la Bibliothèque nationale du Maroc et l’Association d'amitié maroco-azerbaïdjanaise, cette table ronde a réuni plusieurs responsables et spécialistes, qui ont présenté plusieurs exposés et interventions afin de mettre en lumière cette année et les célébrations qui l'accompagnent, ainsi que les relations maroco-azerbaïdjanaises, soulignant les points communs et les facteurs de rapprochement entre les deux pays.

Depuis sa création en 2008, l'Association d'amitié maroco-azerbaïdjanaise défend, met en lumière et valorise auprès de la société marocaine le rôle joué par l'Azerbaïdjan dans le monde islamique et en Extrême-Orient, ainsi que celui du Royaume du Maroc.

Les programmes de l’association visent principalement à développer des ponts d’amitié entre les deux pays et à promouvoir les échanges culturels, scientifiques et économiques ».