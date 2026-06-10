Mondial 2026 : l'ONU exhorte Washington à revoir l'application de sa politique migratoire

Bakou, 10 juin, AZERTAC

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a appelé ce mercredi les États-Unis à réexaminer l'application de leur politique migratoire dans le contexte de la Coupe du monde 2026, estimant que ses effets sur les droits humains et la dignité des personnes méritaient une évaluation approfondie.

Lors d'une conférence de presse à Genève, il a plaidé pour une réflexion sur les mesures actuellement mises en œuvre alors que les États-Unis s'apprêtent à accueillir une partie du tournoi organisé conjointement avec le Canada et le Mexique.

Cette déclaration intervient alors que plusieurs incidents liés à l'entrée sur le territoire américain de participants ou d'accompagnants de la compétition ont suscité des interrogations à la veille du coup d'envoi du Mondial.

Le cas le plus médiatisé concerne l'arbitre somalien Omar Artan, refoulé à son arrivée à Miami malgré un visa valide selon les autorités somaliennes. Le Département d'État américain a indiqué à la presse française que l'intéressé était lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes. La FIFA l'a écarté de la compétition.

Selon plusieurs médias, des membres de la délégation irakienne ont également rencontré des difficultés administratives à leur arrivée aux États-Unis. L'attaquant Aymen Hussein aurait notamment été retenu plusieurs heures dans un aéroport américain, tandis que le photographe officiel de la sélection se serait vu refuser l'entrée sur le territoire malgré un visa valide.

La sélection iranienne a, pour sa part, obtenu les visas nécessaires pour participer au tournoi, mais plusieurs accompagnants, dont le président de la fédération Mehdi Taj, n'ont pas reçu d'autorisation d'entrée. La fédération iranienne a également dénoncé la suppression d'une partie du quota de billets destiné à ses supporters.

La FIFA a indiqué à la presse française qu'elle n'intervenait pas dans les procédures d'immigration relevant du pays hôte, y compris dans l'attribution des visas.

La politique migratoire américaine fait l'objet d'une attention particulière depuis le rétablissement par l'administration du président Donald Trump de restrictions visant plusieurs nationalités, à quelques jours de l'ouverture de la plus grande compétition de football organisée sur le territoire américain depuis 1994. (Agence Anadolu)