Mondial U20 Chili 2025 : le Maroc bat le Brésil et se qualifie pour les 8èmes de finale

Rabat, 2 octobre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Lors de la deuxième journée du groupe C de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA qui se déroule actuellement au Chili, l'équipe nationale marocaine a remporté une victoire historique 2-1 face à son homologue brésilienne, lors du match qui s'est déroulé aujourd'hui, jeudi, au stade Julio Martínez Pradanos à Santiago.

Le correspondant de l'agence AZERTAC à Rabat rapporte que grâce à cette victoire, l'équipe nationale marocaine s'est qualifiée pour les huitièmes de finale, après deux superbes buts marqués par Othman Maama à la 60e minute et son coéquipier Yasser Zabiri à la 75e minute.

L'équipe brésilienne a dû attendre le temps additionnel (90è+2) pour inscrire son unique but sur penalty par son capitaine, Yago.

Grâce à ce résultat positif, l'équipe nationale marocaine conforte son avance dans le Groupe C avec six points, devant le Brésil et le Mexique (2 points), et l'Espagne occupent la dernière place avec 1 seul point.