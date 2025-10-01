Montréal : Le Maroc et la Gambie signent un accord sur les services aériens

Rabat, 1er octobre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

En marge de la 42ème session de l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), le Maroc et la Gambie ont signé, hier mardi à Montréal, un accord sur les services aériens.

Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte que cet accord signé au siège de l’OACI par l’ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani, et le ministre gambien des Travaux, des Transports et des Infrastructures, Ebrima Sillah, vise à actualiser le cadre juridique régissant les relations entre les deux pays dans le secteur de l’aviation civile.

L’accord, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation de l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, met aussi l’accent sur l’engagement à respecter les normes de sécurité les plus strictes, la coopération dans la lutte contre les actes illicites et l’adoption de mécanismes pour la résolution des différends à travers la consultation ou l’arbitrage.