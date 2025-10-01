Montréal : Le Maroc et la Gambie signent un accord sur les services aériens
Rabat, 1er octobre, Chouaib Brhadda, AZERTAC
En marge de la 42ème session de l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), le Maroc et la Gambie ont signé, hier mardi à Montréal, un accord sur les services aériens.
Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte que cet accord signé au siège de l’OACI par l’ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani, et le ministre gambien des Travaux, des Transports et des Infrastructures, Ebrima Sillah, vise à actualiser le cadre juridique régissant les relations entre les deux pays dans le secteur de l’aviation civile.
L’accord, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation de l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, met aussi l’accent sur l’engagement à respecter les normes de sécurité les plus strictes, la coopération dans la lutte contre les actes illicites et l’adoption de mécanismes pour la résolution des différends à travers la consultation ou l’arbitrage.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Des volleyeurs azerbaïdjanais remportent la victoire aux Jeux de la CEI
- 30.09.2025 [20:34]
Quatre boxeurs azerbaïdjanais se hissent à la demi-finale des Jeux de la CEI
- 30.09.2025 [20:32]
L’Azerbaïdjan et le Bélarus discutent des relations éducatives
- 30.09.2025 [20:17]
Entretien entre les Premiers ministres azerbaïdjanais et biélorusse
- 30.09.2025 [18:31]
L’Azerbaïdjan et les Etats-Unis discutent de la sécurité régionale
- 30.09.2025 [18:10]
L'OMS traverse une période difficile en raison des coupes budgétaires
- 30.09.2025 [16:03]
Le prix de l’or enregistre une hausse de 40 dollars
- 30.09.2025 [15:39]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 30.09.2025 [15:25]
L'Assemblée générale de l’ONU a conclu son débat général
- 30.09.2025 [14:12]
Le cours du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte baisse
- 30.09.2025 [12:50]
L’ICESCO a participé au Forum international des experts à Tachkent
- 30.09.2025 [12:19]
Bakou accueille le 2e Forum des médias Azerbaïdjan-Ouzbékistan
- 30.09.2025 [10:26]
La deuxième journée de la Semaine d'action climatique de Bakou 2025 débute
- 30.09.2025 [10:20]
Jeux de la CEI : l’équipe azerbaïdjanaise de sambo remporte 8 médailles
- 29.09.2025 [20:57]
Une délégation ouzbèke visite l'Agence de développement des médias
- 29.09.2025 [20:52]
Des représentants des principaux médias ouzbeks visitent l'AZERTAC
- 29.09.2025 [20:37]
La coopération éducative azerbaïdjano-chinoise discutée
- 29.09.2025 [20:20]
Le samboïste azerbaïdjanais Nihad Rahimov sacré champion des Jeux de la CEI
- 29.09.2025 [18:51]
Jeux de la CEI : Une autre médaille d’or pour l’équipe azerbaïdjanaise
- 29.09.2025 [18:35]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 29.09.2025 [18:31]
Jeux de la CEI : L’Azerbaïdjan remporte sa première médaille d’or
- 29.09.2025 [17:40]
Le Premier ministre Ali Assadov entame une visite de travail à Minsk
- 29.09.2025 [15:37]
L'Azerbaïdjan représenté au 2e Festival international du thé à Bruxelles
- 29.09.2025 [14:51]
Moukhtar Babaïev : La présidence de la COP29 poursuit ses activités
- 29.09.2025 [12:56]
La mémoire des martyrs azerbaïdjanais commémorée à Strasbourg
- 29.09.2025 [11:12]
Le prix de l’or enregistre une hausse de 32 dollars
- 29.09.2025 [11:05]
La Semaine d'action climatique de Bakou est lancée
- 29.09.2025 [10:36]
Les collaborateurs de l’AZERTAC visitent le Parc de la Victoire
- 27.09.2025 [21:46]
L’oléoduc Irak-Türkiye reprend ses livraisons de pétrole
- 27.09.2025 [18:14]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais dépasse les 74 dollars le baril
- 27.09.2025 [15:04]
L’Azerbaïdjan remporte ses premières médailles des Jeux de la CEI
- 27.09.2025 [13:03]
Minute de silence observée en hommage aux martyrs azerbaïdjanais
- 27.09.2025 [12:02]
Le président Ilham Aliyev termine sa visite de travail aux Etats-Unis
- 27.09.2025 [11:14]