Moukhtar Babaïev : L'accélération de l'électrification sera l'un des enjeux clés de la COP31

Bakou, 7 septembre, AZERTAC

« L'accélération de l'électrification est l'un des aspects clés de la transition énergétique, et cette question sera également au cœur des débats lors de la COP31 », a dit Moukhtar Babaïev, président de la COP29 et représentant du président azerbaïdjanais pour les questions climatiques, dans son intervention lors de la table ronde intitulée « Accélérer l’électrification pour la transition énergétique mondiale ».

Babaïev a également ajouté : « Outre l'électrification, le développement du recours aux sources d'énergie renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique revêtent une grande importance pour accélérer la transition énergétique. »

Il a souligné que la mise en œuvre des accords conclus lors de la COP29 constituerait l'un des axes prioritaires de la COP31.

M. Babaïev a fait savoir qu'à cet égard, le renforcement de la coopération entre les pays et le financement de la transition énergétique revêtaient une importance particulière.