Moukhtar Babaïev : L'agriculture revêt une importance exceptionnelle pour atténuer les effets négatifs du changement climatique

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

« Depuis trois ans, nous organisons la Semaine d'action climatique de Bakou. Dans le cadre de cette plateforme, nous réunissons tous les partenaires et acteurs potentiels autour de divers sujets et problématiques d'actualité. Ceci revêt une grande importance tant pour l'agenda mondial que pour l'Azerbaïdjan. En particulier, les processus climatiques, leurs impacts, le changement climatique et la lutte contre ces impacts sont au centre de l'attention », a dit Moukhtar Babaïev, président de la COP29 et représentant du président azerbaïdjanais pour les questions climatiques, lors de la table ronde de haut niveau intitulée « L’harmonie en action : coopération pour une agriculture résiliente au climat », organisée dans le cadre de BCAW2026.

Selon lui, les mesures à prendre et les programmes actuellement mis en œuvre pour réduire davantage les effets néfastes des changements climatiques constituent les priorités absolues. À cet égard, l'agriculture et les exploitations agricoles revêtent une importance exceptionnelle.