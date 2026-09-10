Moukhtar Babaïev : L'Azerbaïdjan compte 12 parcs nationaux et zones naturelles spécialement protégées

Bakou, 10 septembre, AZERTAC

« Les forêts hyrcaniennes illustrent parfaitement l'importance de la coopération pour la préservation de notre patrimoine naturel. Cet écosystème ancestral fait partie d'un site transfrontalier inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, partagé avec des pays voisins. La protection de cette zone démontre clairement l'importance de la science et de la gestion des aires protégées », a dit Moukhtar Babaïev, président de la COP29 et représentant du président azerbaïdjanais pour les questions climatiques, dans son intervention lors de la table ronde intitulée « Préservation du patrimoine culturel et de la biodiversité dans la civilisation turcique : des traditions partagées à une action commune », organisée par la Fondation pour la culture et le patrimoine turciques dans le cadre de la Semaine d’action climatique de Bakou 2026.

Soulignant l'expansion continue des efforts nationaux de conservation, Babaïev a déclaré qu'avec la création récente de deux nouveaux parcs nationaux, l'Azerbaïdjan comptait désormais 12 parcs nationaux et zones naturelles spécialement protégées, couvrant plus de 10,3 % du territoire national.