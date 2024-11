Moukhtar Babaïev : Le tourisme fait partie des secteurs d'activité les plus dépendants au changement climatique

Bakou, 20 novembre, AZERTAC

Selon les derniers rapports du Conseil mondial du voyage et du tourisme, le tourisme représente 10% du PIB mondial. Un emploi sur 10 dans le monde provient du tourisme. Le tourisme est une bouée de sauvetage pour de nombreux pays en développement, y compris les petits États insulaires et les pays les moins avancés.

C’est ce qu’a dit Moukhtar Babaïev, ministre azerbaïdjanais de l’Ecologie et des Ressources naturelles, président de la COP29, lors de 1ère réunion des ministres pour l’amélioration de l'action climatique dans le secteur du tourisme tenue ce mercredi à Bakou.

« Le tourisme est responsable d’une part importante des émissions mondiales de gaz à effet de serre et est également vulnérable aux effets du changement climatique. Cet événement constitue une démarche concrète pour intégrer le tourisme dans l’agenda climatique mondial et l’aligner sur l’Accord de Paris et les objectifs de développement durable » a ajouté le ministre Babaïev.

« La Déclaration de la COP29 sur le renforcement de l'action climatique dans le tourisme, qui sera présentée aujourd’hui, nécessite l’intégration du tourisme dans les stratégies climatiques internationales » a précisé le président de la COP29.